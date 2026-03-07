Pm interviene il sindacato Regioni Autonomie Locali Segreteria provinciale di Arezzo

Il sindacato Regioni Autonomie Locali, Segreteria provinciale di Arezzo, ha commentato la decisione del Tar riguardo alle prove concorsuali. In questa fase preliminare, il tribunale ha ritenuto che le prove siano adeguate a selezionare candidati con le competenze richieste, come descritto nell’articolo di riferimento. La dichiarazione riguarda esclusivamente l’esito del procedimento giudiziario senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Il Sindacato Csa Ral prende atto di come il Tar, in questa fase preliminare, ritenga che “le prove concorsuali paiono idonee ad assicurare la selezione di soggetti dotati delle necessarie competenze, puntualmente descritte nell’art. 2 del bando”. Contestualmente il CSA auspica che ciò sia vero e che venga scongiurato il rischio, da noi denunciato, di una nomina di soggetto privo di esperienza specifica. All’esito della procedura, dunque, come peraltro già esposto in altro comunicato stampa del 5 febbraio 2026, vedremo se la persona che sarà selezionata avrà effettivamente le necessarie competenze. Riservandosi, in caso contrario, sia la coltivazione del ricorso, sia l’eventuale impugnazione presso il Consiglio di Stato del provvedimento del Tar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

