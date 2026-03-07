Sono trapelati i primi dettagli sul Pixel 11, che mostrano un design che richiama modelli precedenti con alcune piccole differenze. Il lancio è previsto per agosto, poco dopo la presentazione del Pixel 10a, che si è conclusa da poco. Le fughe di notizie confermano un interesse crescente intorno al nuovo smartphone, che si inserisce in una sequenza di modelli già annunciati.

Con il lancio previsto per agosto e il debutto di Pixel 10a appena archiviato, la stagione dei leak sui Pixel 11 è ufficialmente aperta. Finora le indiscrezioni erano poche, tra cui l’ipotesi di un “Face ID targato Google”, ma nei prossimi mesi ci aspettiamo un flusso molto più consistente di notizie non ufficiali. A fare discutere sono alcuni render pubblicati da ThinBorne, produttore di cover, che mostrano una protezione per il Pixel 11 Pro XL in fibra di aramide compatibile con PixelSnap e MagSafe. Queste immagini forniscono una prima idea sul design della nuova generazione. Il layout generale appare molto simile ai modelli precedenti: bordi piatti e la classica “pillola” posteriore che ospita le fotocamere, introdotta con la serie Pixel 9 nel 2024. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Pixel 11: i primi leak svelano un design familiare con qualche novità

