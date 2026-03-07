Pixar al lavoro sui sequel di Monsters & Co Coco e Gli incredibili

Lo studio Pixar sta attualmente sviluppando sequel di Monsters & Co., Coco e Gli Incredibili, con progetti previsti per il 2028. Gli animatori e gli sceneggiatori sono impegnati nel lavoro di produzione, portando avanti le nuove versioni dei film di successo. I film continueranno a essere realizzati con le stesse tecniche di animazione che hanno reso celebri gli originali.

Gli animatori e gli sceneggiatori dello studio stanno lavorando allo sviluppo dei prossimi progetti, in arrivo anche nel 2028. Gli animatori della Pixar, dopo aver portato nelle sale di tutto il mondo Jumpers - Un salto tra gli animali, sembra siano al lavoro su alcuni sequel tra cui Monsters & Co. 3. Le indiscrezioni emerse online hanno infatti aggiornato i fan su quando debutteranno i prossimi progetti dello studio. Jumpers - Un Salto tra gli Animali, di cui potete leggere la nostra recensione, ha ottenuto il miglior debutto per un film d'animazione dai risultati registrati da Coco nel primo weekend di programmazione grazie agli oltre 40 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e in Canada. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Pixar guarda al futuro: in arrivo “Monsters & Co. 3”, “Coco 2” e il primo musical dello studioCon Jumpers – Un salto tra gli animali che raccoglie incassi e ottime recensioni, la Pixar sembra aver ritrovato la bussola.

Gli Incredibili 3: Uscita, cast e ultime notizie sul nuovo film Disney PixarHolly Hunter conferma la data di inizio delle registrazioni vocali: tutte le novità sul sequel più atteso dai fan.

Toy Story 5, Tim Allen ha finito il lavoro sul film: Mi ha profondamente emozionatoAndrew Stanton ha scritto e diretto il lungometraggio animato targato Disney Pixar, di cui pochi giorni fa sono state rivelate alcune anticipazioni. Tim Allen ha quindi dichiarato: Ho concluso la mia ... movieplayer.it

The Wall Street Journal ha rivelato che Pixar sta sviluppando un nuovo film di MONSTERS & CO. Si tratta del quarto prodotto ambientato in questo mondo dopo il primo film del 2001, il film prequel MONSTERS UNIVERSITY del 2013 e la serie sequel MONST - facebook.com facebook

Cinesettimana, Jumpers: Disney Pixar fa centro con una storia ambientalista piena di cinema e ironia x.com