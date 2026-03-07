Pirovano fa il bis la discesa azzurra ha una nuova regina Goggia undicesima

SCI. C'è qualcosa di magico in quel che è successo a Laura Pirovano nelle discese libere di Coppa del Mondo in Val di Fassa. Venerdì sulla pista di casa in Val di Fassa la trentina ha vinto la discesa libera, per un solo incredibile centesimo di secondo. Infranto il tabù, si è ripetuta sulla stessa pista, nella stessa specialità e sempre con un vantaggio di un centesimo sulla seconda. Clamoroso bis dell'azzurra Laura Pirovano che dopo il successo di venerdì, il primo in carriera, ha vinto anche la seconda discesa di Cdm della Val di Fassa a passo San Pellegrino. E anche oggi - imponendosi in 1'20"91 con un finale folgorante - la trentina ha vinto per un solo centesimo di vantaggio - 28 cm - sulla austriaca Cornelia Huetter.