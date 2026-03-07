Laura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera in due giorni, questa volta per un solo centesimo di secondo. La gara si è svolta sulla stessa pista, e l’atleta azzurra ha conquistato il podio ancora una volta con uno svantaggio minimo. Nel frattempo, la sciatrice italiana Goggia si è piazzata fuori dalla top ten. La competizione si è conclusa con questa stretta vittoria di Pirovano.

Ancora Laura Pirovano, ancora per un solo centesimo. Nel giro di due giorni il grande credito che l’atleta azzurra vantava con la sorte è tornato utile. In un colpo solo la trentina ha sfatato il tabù del podio e si è imposta per la prima volta in carriera, a 28 anni compiuti, nella discesa libera di ieri, in Val di Fassa, per un centesimo di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher. Oggi il bis, per la stessa incollatura nei confronti dell’austriaca Cornelia Huetter. Il tutto dopo una sfilza di quarti posti e piazzamenti nelle prime dieci posizioni (29, in tutto). La svolta è arrivata proprio a inizio anno, quando Pirovano, nel super-g di Crans-Montana, era in vantaggio con margine sulle concorrenti, ma un errore nel finale del tracciato le ha portato via quello che sarebbe stato il primo trionfo in Coppa del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pirovano-bis, vince la seconda discesa libera in due giorni (sempre per un centesimo). Goggia fuori dalle dieci

