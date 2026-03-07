Pino Paesani è il nuovo coordinatore di Fratelli d' Italia a Vallerano

Il 6 marzo si è svolto a Vallerano il congresso comunale di Fratelli d’Italia, presieduto dal coordinatore provinciale. Durante l’assemblea è stato nominato Pino Paesani come nuovo coordinatore del partito nel comune. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e provinciali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella zona. La nomina di Paesani rappresenta un passaggio importante per il gruppo locale.

"Prosegue il percorso di crescita e radicamento territoriale di Fratelli d'Italia". Si è svolto ieri, 6 marzo, il congresso comunale a Vallerano, presieduto dal coordinatore provinciale Massimo Giampieri, al termine del quale è stato nominato nel ruolo di coordinatore per il comune Pino Paesani. "L'elezione del nuovo coordinatore comunale - scrive FdI - rappresenta un importante momento di rafforzamento dell'organizzazione del partito a livello locale, con l'obiettivo di proseguire nel lavoro di ascolto dei cittadini, promuovere le istanze del territorio e costruire una proposta politica sempre più vicina ai cittadini.