Picchia la compagna incinta e la ferisce con il coltello | Devi abortire

A Mondragone, nella notte, un uomo di 40 anni ha aggredito la compagna incinta con calci e pugni, ferendola con un coltello e dicendole di abortire. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, intervenute sul luogo. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Notte di follia a Mondragone, dove un 40enne ha aggredito la compagna incinta colpendola con calci e pugni e ferendola con un coltello. L’intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza “112”. I carabinieri del Reparto Territoriale si sono recati presso la nuova abitazione della donna, dove la stessa si era trasferita insieme alla figlia minore dopo precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. Durante l’intervento la donna ha mostrato ai carabinieri diverse ferite da arma da taglio che, secondo quanto denunciato, sarebbero state provocate dallo stesso uomo con un coltello. La donna e la figlia minore sono state accompagnate in caserma per formalizzare la denuncia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

