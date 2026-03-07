A Piazza XIII Giugno il Comune ha scelto di non rispondere all’appello degli organizzatori, non partecipando alla manifestazione. Secondo quanto riferito, in tutte le attività coinvolte il supervisore comunale è stato presente e attivo, senza che ci siano state eccezioni. La decisione di non intervenire è stata comunicata ufficialmente, lasciando invariata la posizione dell’amministrazione.

"È evidente che in ciascuna delle attività, il Comune, tramite il proprio supervisore, è stato parte attiva". Solo una della considerazioni, probabilmente tra le più importanti, attraverso le quali le quali il Consiglio di Stato ha argomentato la sentenza con cui ha dichiarato "infondato" l’appello del Comune lughese contro la sentenza del Tar di Bologna pubblicata il 9 gennaio scorso in merito alla querelle generatasi attorno al rifacimento di piazza XIII Giugno. In particolare secondo la sentenza dei giudici capitolini pubblicata giovedì scorso, "sia il Comune, sia l’impresa esecutrice, sia la direzione lavori non solo hanno disposto la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza XIII Giugno: no all’appello del Comune

Il mercato di piazza D'Armi sarà completato entro giugno 2026, parola del sindaco Daniele SilvettiSopralluogo del primo cittadino di Ancona nel cantiere: «è un risultato importante, soprattutto per rispondere alle esigenze del quartiere e degli...

Piazza Garibaldi, Piazza (Lega-FI): "Riqualificare nel rispetto della storia. Sostengo l'appello degli studiosi lecchesi"La riqualificazione di Piazza Garibaldi è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città.

MARTA COLLOT SULL'APPELLO DI CALP E USB: IL 22 SETTEMBRE SCIOPERO GENERALE!

Altri aggiornamenti su Piazza XIII.

Temi più discussi: Piazza XIII Giugno: no all’appello del Comune; Eventi segnalati dai Comuni; VERSO LA CONCLUSIONE DEL PNRR. INDAGINE UNCEM TRA I COMUNI: IL 28% NON RIESCE A CONCLUDERE I LAVORI ENTRO IL 30 GIUGNO. IL 14% DEVE ANCORA FARE GARE D’APPALTO; Referendum in Italia, dal primo nel 1946 a quello del 2026: tutti i voti.

Lugo: piazza XIII giugno, in arrivo i nuovi alberi, parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuoleIl parcheggio di piazza XIII Giugno a Lugo rimarrà chiuso per la giornata di martedì 24 febbraio per consentire operazioni di movimento terra, propedeutica alla piantumazione degli alberi. ravenna24ore.it

Piazza XIII Giugno ha riaperto al trafficoPiazza XIII Giugno ha riaperto al traffico nella serata di giovedì 11 settembre, dopo la chiusura del cantiere partito nella primavera del 2024. Dallo scorso 23 giugno erano tornati disponibili la ... ilrestodelcarlino.it

Piazza Regazzoni con la torre Benaglio Regazzoni (XII - XIII secolo) e vie circostanti. - facebook.com facebook