Piazza Angelini ecco i carpini La loggia tornerà a splendere

In città Alta, piazza Angelini si arricchisce con dieci carpini, che saranno piantati grazie alla recente pedonalizzazione dell’area. La loggia di piazza Angelini verrà restaurata e resa più visibile, mentre il porticato del ristorante sarà valorizzato con un nuovo passaggio. Questi interventi sono stati annunciati dalle autorità locali per migliorare l’aspetto della zona.

IN CITTÁ ALTA. Con la pedonalizzazione dell’area, arrivano le dieci piante. Si valorizzerà anche il porticato del ristorante con un nuovo passaggio. Il trasporto speciale è stato effettuato venerdì mattina, con i dieci carpini portati in Città Alta, nel cantiere della nuova piazza Angelini, lavori che si chiuderanno nel mese di aprile. Terminato lo smantellamento della pavimentazione per anni solcata dalle auto che lì parcheggiavano fino allo scorso dicembre, l’impresa ingaggiata dal Comune passa ora alla parte relativa al verde. E in corso d’opera, parallelamente all’azione di riordino dei dehors avviata su Piazza Vecchia, Palafrizzoni... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Piazza Angelini, ecco i carpini. La loggia tornerà a splendere Leggi anche: Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: “Tornerà a splendere”. Oggi il ministro a Napoli Meteo: vigilia con l'ombrello, ma il sole tornerà a splendere a NataleIl periodo delle festività natalizie in Veneto sarà caratterizzato da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche a causa di una... Tutto quello che riguarda Piazza Angelini. Temi più discussi: Leadership, life science e robotica, ecco l’Academy Angelini; Non Solo Piedi Buoni - L'intervista a Dario Angelini; Un’altra prova di maturità per l’Elettromeccanica Angelini, al Pala Bcc Romagnolo ecco Ostiano. Piazza Angelini, ecco i carpini. La loggia tornerà a splendereCon la pedonalizzazione dell’area, arrivano le dieci piante. Si valorizzerà anche il porticato con un nuovo passaggio. ecodibergamo.it Città Alta, via le auto da piazza Angelini: da gennaio i lavori - FotoPiazza Angelini, oggi segnata da sosta selvaggia e scarsa qualità urbana, si prepara a un’importante trasformazione. L’area, che deve il suo assetto agli interventi dell’ingegnere Luigi Angelini negli ... ecodibergamo.it Buon compleanno Lucio Dalla Oggi si ricorda la nascita di Lucio Dalla, protagonista assoluto della canzone d’autore italiana. Dalla ha attraversato generi e generazioni con uno stile unico, firmando brani entrati nella storia come 4/3/1943, Piazza Grande, L’ - facebook.com facebook