Piantedosi | Il Cpr è utile si va avanti Nessun accanimento su Bologna

Il ministro Piantedosi ha affermato che i Centri di permanenza per il rimpatrio sono utili in tutta Italia, inclusa Bologna. Ha inoltre precisato che non c’è un’attenzione particolare o un’idea specifica rivolta alla città emiliana, e ha confermato che il progetto dei Cpr continuerà senza interruzioni. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza riferimenti a controversie o critiche specifiche.

Bologna, 7 marzo 2026 – "I Cpr (i Centri di permanenza per il rimpatrio, ndr) sono utili in tutta Italia e quindi anche a Bologna, non è che c'è un particolare accanimento o una particolare idea su Bologna". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi in città per un evento della Lega in sostegno del sì al referendum sulla giustizia. Sicurezza, Piantedosi: no rischio terrorismo ma massima allerta (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il numero dei reati "In una città dove il 48 per cento dei reati è commesso da cittadini stranieri – aggiunge il ministro – credo sia fisiologico pensare di avere qui una struttura di questo tipo, come altrove". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piantedosi: “Il Cpr è utile, si va avanti. Nessun accanimento su Bologna” Piantedosi: “Il Cpr utile, si va avanti. Nessun accanimento su Bologna”Bologna, 7 marzo 2026 – "I Cpr (i Centri di permanenza per il rimpatrio, ndr) sono utili in tutta Italia e quindi anche a Bologna, non è che c'è un... Madrid contro Piantedosi: “Numeri sbagliati, nessun legame tra sicurezza e Cpr”L’assessora alla Sicurezza del Comune critica le dichiarazioni del ministro dell’Interno sul legame tra irregolarità e criminalità. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piantedosi Il Cpr è utile si va avanti.... Piantedosi: Il Cpr utile, si va avanti. Nessun accanimento su BolognaIl ministro dell’Interno, in città per l’evento sul sì al referendum sulla giustizia, ha sottolineato la linea del governo sul Centro di permanenza per il rimpatrio che tante polemiche sta scatenando ... msn.com Piantedosi, 'su Cpr dialogo con istituzioni locali, ma bisogna essere in due'Sul Cpr a Bologna il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si è detto molto disponibile a dialogare con le amministrazioni locali peraltro lo sono doverosamente su tutto il territorio nazionale p ... ansa.it