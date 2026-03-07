Petardo stordisce guardalinee Gara sospesa e maxi multa

Durante le partite di diversi campionati dilettantistici, alcune squadre aretine sono state sanzionate dal giudice sportivo per comportamenti irregolari. In un episodio, un petardo ha colpito e stordito un guardalinee, portando alla sospensione della gara e a una multa consistente. Le decisioni sono arrivate al termine di partite caratterizzate da atteggiamenti sopra le righe da parte di alcune formazioni.

di Matteo Marzotti E' stata pesante la mano del giudice sportivo dopo gli ultimi 90' di gioco nei vari campionati dilettantistici, con alcune formazioni aretine che sono finite dietro la lavagna per alcuni atteggiamenti sopra le righe. Sulla base dei referti arbitrali sono state sanzionate tre società della provincia per il comportamento sia dei propri sostenitori che dei propri tesserati per un totale di quasi 2.600 euro di multa. Ma andiamo con ordine. Domenica scorsa in Promozione il Casentino Academy, primo della classe nel gruppo C, era impegnato in casa contro la Settignanese. Una partita poi vinta per 4-2 e che ha permesso ai casentinesi di restare al vertice con un punto di margine sulla prima inseguitrice, l'Audax Rufina.