Pescara-Bari senza tifosi biancorossi | ultras al San Nicola per caricare la squadra

Circa 700 tifosi del Bari si sono radunati allo stadio San Nicola per assistere all’allenamento della squadra e salutare i giocatori e lo staff prima della partenza per Pescara. La trasferta è stata limitata dal divieto di accesso allo stadio di Pescara, che impedisce ai tifosi biancorossi di essere presenti alla partita. La presenza dei supporter al San Nicola è stata invece autorizzata.

I sostenitori dei galletti, gravati dal divieto di trasferta in occasione della partita di domenica 8 marzo hanno assistito alla rifinitura caricando i ragazzi di Longo Tra cori, sciarpate e fumogeni, i sostenitori biancorossi hanno voluto manifestare vicinanza alla squadra in un momento decisivo della stagione, esponendo uno striscione con su scritto "Si lotta fino alla fine". La presenza dei tifosi al San Nicola arriva alla vigilia di Pescara-Bari, sfida chiave nella corsa salvezza del campionato di Serie B. La partita è delicatissima anche per il Pescara, ultimo in classifica ma ancora vivo, come dimostrano le recenti prestazioni. Un'ulteriore sconfitta complicherebbe di molto le chance dei delfini di continuare a credere nella salvezza.