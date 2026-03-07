Perseguita l’ex per due anni la spia con un drone e condivide le foto con gli amici | disposto l’obbligo di firma per un 31enne di Udine

Un uomo di 31 anni di Udine è stato sottoposto all’obbligo di firma dopo aver perseguitato l’ex fidanzata per due anni. La polizia ha accertato che l’uomo aveva sorvegliato la donna utilizzando un drone e aveva condiviso con gli amici alcune foto che la ritraevano. La vicenda si è conclusa con l’applicazione di questa misura cautelare.

Avrebbe perseguitato l’ex fidanzata per due anni, ricorrendo addirittura a un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo, nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo – 31 anni, residente in Friuli – la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di firma giornaliero, disposti dal Tribunale di Udine. L’uomo è accusato di atti persecutori, un reato che avrebbe commesso tra il 2023 e il 2025. Le indagini sono state avviate lo scorso autunno, quando la donna ha sporto querela. Ai carabinieri ha raccontato di ricevere insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. 🔗 Leggi su Open.online

