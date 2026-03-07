Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero | la vittima è Diego Cretti

A Costa Volpino, in provincia di Bergamo, un automobilista ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. La vittima dell’incidente è un uomo di cui non sono stati divulgati altri dettagli. L’incidente è avvenuto in una strada locale e sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul colpo.

Incidente stradale a Costa Volpino (Bergamo): un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro un albero morendo sul colpo. La vittima è Diego Cretti. COSTA VOLPINO. Diego Cretti aveva 53 anni: l'incidente all'alba di venerdì a Ceratello mentre si recava al lavoro. Sabato 7 marzo, alle 15,30, i funerali.