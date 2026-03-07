Perché Teheran e non solo ha puntato sui droni kamikaze Parla Borsari

Un esperto analizza il motivo per cui Teheran e altre aree del Medio Oriente hanno scelto di utilizzare droni kamikaze. Attualmente, la regione vive una crescente attività militare che coinvolge queste tecnologie. Le loitering munitions sono diventate strumenti significativi nelle operazioni militari, evidenziando il loro ruolo nelle strategie di guerra moderne.

L’escalation attualmente in corso in Medio Oriente conferma una volta di più l’importanza dell’uso delle loitering munitions, altresì note come droni kamikaze, nelle dinamiche belliche del XXI secolo. Economici, difficili da intercettare e impiegabili in grandi quantità, questi sistemi rappresentano una sfida crescente per le difese aeree tradizionali. Teheran lo sa bene, e infatti sfrutta questi sistemi come cuore del proprio approccio. Ma anche Washington ormai sembra non poterne fare più a meno. Formiche.net ha rivolto alcune domande a Federico Borsari, non-resident fellow presso il programma di Transatlantic Defense and Security del Center for European Policy Analysis, per cercare di approfondire la questione nel dettaglio. 🔗 Leggi su Formiche.net

Droni kamikaze colpiscono l'Azerbaigian: allarme escalation nel CaucasoDue Shahed hanno colpito l'exclave di Nakhchivan vicino al confine iraniano, ferendo civili e danneggiando l'aeroporto.

