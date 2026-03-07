Perché stanno arrivando tutte queste multe alle aziende e alle società sportive di Perugia

A Perugia, molte aziende e società sportive stanno ricevendo un aumento di multe. Le società sportive dilettantistiche beneficiano di un'agevolazione sull'imposta comunale sulla pubblicità, ma questa esenzione è valida solo se sono senza scopo di lucro e se l’attività pubblicitaria viene effettivamente effettuata. La questione riguarda principalmente il rispetto di questi requisiti e le verifiche da parte delle autorità locali.

Multe fino a 30mila euro. I controlli, le sentenze e le regole. E ci sono anche le società "virtuose" La Dogre, società di riscossione per conto del Comune di Perugia, ha avviato i controlli, che hanno portato già a una ventina di sanzioni. Multe che spaziano da un minino di 87 euro, passando per verbali da 600 euro, fino ad arrivare a quasi 30mila euro.