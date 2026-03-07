Perché sì L’iniziativa sul referendum

Con l’avvicinarsi del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026, a San Giovanni Valdarno si sono moltiplicate le iniziative di sensibilizzazione tra i cittadini. Diverse associazioni e gruppi locali organizzano incontri e dibattiti per spiegare i contenuti della riforma e incentivare la partecipazione alle urne. La campagna si concentra sulla diffusione delle informazioni e sulla promozione del voto consapevole.

Con l'avvicinarsi del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, San Giovanni Valdarno ospiterà martedì alle 21, nella Sala della Musica di piazza della Libertà, l'incontro pubblico dal titolo "Per una giustizia giusta, perché SÌ", promosso dai sostenitori della riforma sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Moderati dal giornalista David Allegranti, interverranno tra gli altri Natalia Ceccarelli (nella foto), giudice della Corte di Appello di Napoli, Piero Sansonetti, direttore de l'Unità, Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione Camere Penali Italiane, e Fabio Federico, coordinatore nazionale del comitato Pannella Sciascia Tortora.