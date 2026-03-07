Per l’8 marzo a Verona la proiezione del film C’è ancora domani | Cultura strumento essenziale di consapevolezza

Nella sala Benato della quarta Circoscrizione il film di Paola Cortellesi per riflettere sui diritti delle donne, nell’anno dell’80esimo anniversario del voto femminile in Italia In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Circoscrizione 4^ di Verona promuove un appuntamento culturale aperto alla cittadinanza: la proiezione del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi. L’iniziativa si svolgerà domenica 8 marzo alle ore 16 nella sala polifunzionale “A. Benato”, in via Mincio 12, e rientra nel programma ufficiale degli eventi organizzati dal Comune di Verona per celebrare l’8 marzo. La pellicola, accolta con grande favore dal pubblico sin dalla sua uscita, racconta con intensità e sensibilità la condizione delle donne nell’Italia del dopoguerra. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Paolo Sorrentino ospite a Verona in occasione della proiezione del suo ultimo film: "La Grazia"Il regista Paolo Sorrentino sarà a Verona per incontrare il pubblico e presentare il suo nuovo film.

Al Cinematocasa la proiezione del film muto “As The Earth Turns”, film di fantascienza del 1938Da Robinson Crusoe alla Piccola Fiammiferaia, da Genuine a La Conchiglia e il Sacerdote, sono alcuni dei film muti passati in rassegna in occasione...

L’arte come voce della parità di genere con oltre 150 eventi per l’8 marzo in tutta la provincia di VeronaDalla cultura del rispetto alla salute di genere, istituzioni e territorio uniti in un calendario diffuso fino a giugno per riflettere, attraverso teatro, mostre e incontri, sul ruolo delle donne e su ... veronasera.it

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 marzo 2026Dalla riapertura del Parco Giardino Sigurtà alla manifestazione Pianura Golosa, ma anche sfilate di carnevale, concerti, spettacoli e numerosi altri imperdibili eventi ... veronasera.it

