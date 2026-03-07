Per impedire la guerra occorre essere armati

Il documento “National Security Strategy 2026” è stato pubblicato dall’amministrazione americana nel dicembre scorso. La strategia del Presidente Trump, definita erratica e ricca di esagerazioni, segue una logica precisa, secondo quanto riportato nel testo. La tesi principale è che per prevenire la guerra sia necessario essere armati, una posizione che si riflette nelle linee guida esposte nel documento ufficiale.

La strategia bellica del Presidente Trump, erratica, gonfia di esagerazioni, segue, tuttavia, una logica: quella del Documento intitolato “National Security Strategy 2026”, pubblicato dall’ ”Executive Branch” dell’Amministrazione americana nel dicembre scorso. Se il competitore principale è la Cina, tutte le scelte finora compiute, dai rapporti con Putin, al Venezuela, all’ Iran sono coerenti. Il che non significa che siano anche indovinate. La competizione riguarda, in primissimo luogo, le fonti di energia. L’Intelligenza Artificiale e l’Automotive elettrico richiedono enormi quantità di energia. La Russia, il Venezuela, l’Iran sono le fonti principali di energia per la Cina, accessibili a prezzi stracciati, perché le sanzioni obbligano questi Paesi produttori a vendere sottocosto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

