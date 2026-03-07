Per accedere ai percorsi INDIRE come triennalista i tre anni di servizio devono essere nello stesso grado di scuola

Durante un approfondimento su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è parlato del requisito di aver svolto tre anni di servizio nello stesso grado di scuola per accedere ai percorsi INDIRE come triennalista. La discussione ha riguardato anche la questione della specializzazione sul sostegno e come essa influisca sull'inserimento nelle graduatorie.

Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Percorsi INDIRE sostegno: esclusi docenti A046 con servizio su sostegno primo grado, autorizzati dagli Uffici Scolastici

Sostegno, Anief dice sì ai percorsi Indire: professionalità acquisita con il servizio e risposte ai ritardi per specializzati esteroDurante l’ultima trasmissione di Orizzonte Scuola TV, spazio alla posizione di ANIEF sul tema della specializzazione sul sostegno.

Università LUMSA – Formazione docenti 2025/2026, iscrizioni al via: percorsi da 60 e 30 CFU in un momento chiave per la scuolaNe parliamo con la prof. Gabriella Agrusti Dal 13 febbraio al 5 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola seconda ... orizzontescuola.it

Formazione docenti, al via le iscrizioni per il 2025/2026: disponibili percorsi da 60 e 30 CFUAprono il 13 febbraio 2026 le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, relativi all’anno accademico 2025/ ... orizzontescuola.it

