Pedinava l’ex con un drone | 31enne denunciato per stalking in Friuli

Un uomo di 31 anni è stato denunciato in Friuli per aver seguito l'ex fidanzata utilizzando un drone. Per quasi due anni, secondo quanto accertato, avrebbe inviato messaggi insistenti, inviato regali non desiderati e mantenuto una presenza costante nella sua vita. La vicenda si è svolta in Alto Friuli, dove sono stati raccolti gli elementi che hanno portato alla denuncia.

Per circa due anni avrebbe perseguitato la sua ex fidanzata con messaggi insistenti, regali indesiderati e una presenza costante nella sua vita. Ma a rendere la vicenda ancora più inquietante è stato un dettaglio degno di un thriller tecnologico: un drone utilizzato per sorvegliare la donna dall'alto. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione di Moggio Udinese, che nei giorni scorsi hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 31enne residente nell'Alto Friuli. Il Tribunale di Udine ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'obbligo di presentazione giornaliera alle autorità, con l'accusa di atti persecutori.