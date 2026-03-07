Pavlovic ha contattato stelle di Juventus e Fiorentina prima di unirsi al Milan

Strahinja Pavlovic ha avuto contatti con giocatori delle squadre di Juventus e Fiorentina prima di approdare al Milan. La sua scelta di trasferimento si è verificata dopo aver discusso con alcuni elementi di quei club. La trattativa si è svolta nel periodo precedente all’annuncio ufficiale del suo passaggio alla squadra rossonera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Strahinja Pavlovic ha condiviso la sua interessante esperienza prima di unirsi all’AC Milan, rivelando di aver parlato con diversi giocatori serbi, tra cui il fuoriclasse della Juventus Dusan Vlahovic e il difensore ex Fiorentina Nikola Milenkovic. Questi scambi lo hanno aiutato a prendere la decisione di trasferirsi a Milano dall’RB Salzburg nell’estate del 2024. “Serie A è il miglior campionato in cui abbia mai giocato”, ha affermato Pavlovic, aggiungendo che in soli due anni ha imparato di più rispetto ai sei precedenti della sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pavlovic ha contattato stelle di Juventus e Fiorentina prima di unirsi al Milan. Pavlovic, i calci al dischetto prima del rigore sbagliato da Stanciu in Milan-GenoaIl ‘trucco’ di Strahinja Pavlovic sul dischetto del rigore, prima del penalty in pieno recupero fallito da Nicolae Stanciu e che sarebbe costato la... Leggi anche: Pavlovic “ha zappato” il dischetto prima che Stanciu tirasse il rigore in curva, bufera social sul Milan (VIDEO)