Pattinaggio tricolori indoor 2 La Juvenilia Pollenza sul podio con Buccolini Illuminati e con la staffetta

La Polisportiva Juvenilia di Pollenza ha partecipato al campionato italiano indoor di pattinaggio corsa, evento che si è svolto in due fine settimana intensi e ha visto atleti provenienti da tutta Italia confrontarsi su diverse discipline. La squadra si è distinta conquistando un podio con Buccolini e Illuminati, oltre a vincere una medaglia nella staffetta. I risultati sono stati conseguiti nella competizione nazionale di riferimento per questa disciplina.

La Polisportiva Juvenilia di Pollenza è tornata a casa con grande soddisfazione dal campionato italiano indoor, appuntamento di riferimento per il pattinaggio corsa nazionale, che ha visto atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi in due intensi fine settimana di gare. Dal 20 al 22 febbraio sono scese in pista le categorie R12 e Ragazzi, mentre dal 27 febbraio al primo marzo è stata la volta delle categorie Allievi, Junior e Senior. È stata anche un’importante occasione per confrontarsi con altre realtà nazionali. Prestazioni di rilievo sono arrivate da Valentina Buccolini, categoria Senior, che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara "1 giro atleti contrapposti" e da Chiara Illuminati, categoria Ragazze, che ha ottenuto ben due medaglie di bronzo nelle gare "1 giro crono atleti contrapposti" e "300 metri sprint". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, tricolori indoor/2. La Juvenilia Pollenza sul podio con Buccolini, Illuminati e con la staffetta Tricolori indoor: conferma Dosso nei 60 (7”10) con baby Doualla in scia (7”21)Non c’è Mattia Furlani, manca Nadia Battocletti (senza andare a Marcell Jacobs o a Gimbo Tamberi): ma l’atletica italiana, ai campionati nazionali... Leggi anche: LIVE Biathlon, alle 14.45 la staffetta 4x6 km donne: azzurre a caccia del podio con Vittozzi e Wierer