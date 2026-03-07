Passo dopo passo a Chieti una camminata per sensibilizzare sulle pari opportunità

Partenza dalla Villa Comunale e arrivo in piazza San Giustino: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione San Camillo che sostiene donne in difficoltà e ragazze madri Un’iniziativa per riflettere sui diritti, sulle pari opportunità e sul ruolo delle donne nella società attraverso un momento di condivisione all’aria aperta. È “Passo dopo passo”, l’evento promosso dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Chieti in programma il 14 marzo 2026. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione dell’associazione Camminata Energetica Asd-Aps, guidata dalla trainer Simona Bucciarelli, con l’obiettivo di proporre una camminata consapevole e aperta a tutti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

