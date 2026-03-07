Passante nota un cadavere nell'Arno e chiama i soccorsi | si indaga sul decesso di un 50enne a Santa Croce

Un passante ha individuato il corpo di un uomo di 50 anni nell'Arno a Santa Croce sull'Arno e ha chiamato i soccorsi. Le autorità stanno attualmente indagando sul decesso, senza ancora conoscere le cause o eventuali responsabilità. La polizia ha sequestrato la scena e sta esaminando la zona per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

