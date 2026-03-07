Passamontagna in testa rapina un coetaneo minorenne in manette

Nelle ultime ore, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un minorenne di origine straniera, sospettato di aver rapinato un coetaneo senza alcuna esitazione. Durante l’intervento, il giovane è stato trovato con un passamontagna in testa, mentre si trovava nei pressi del luogo dell’episodio. La vittima è un altro minorenne, coinvolto nella rapina che si è conclusa con l’arresto del sospettato.

