Passa la legge | le bistecche sono solo di carne

È stata approvata una legge che vieta di chiamare bistecche prodotti diversi dalla carne vera. Per la prima volta viene vietato il «meat sounding», ovvero l’uso di termini ingannevoli per alimenti a base di altri ingredienti. Tuttavia, permangono alcune incognite sui prodotti “ibridi” che combinano carne e altri componenti. La normativa si inserisce in un quadro di regolamentazioni che cercano di disciplinare il settore alimentare.

Siamo al cerchiobottismo elevato a programma di governo continentale. E tutto per una polpetta che per l’Ue rischia d’essere avvelenata. Ieri si è concluso il «trilogo» (a riunione che vara i provvedimenti europei e mette insieme Consiglio, Commissione e Parlamento) per decidere i provvedimenti contro il cosiddetto «meat sounding». Spiegato al popolo, si tratta di evitare l’imitazione della carne nelle etichette di prodotti che con la carne non c’entrano nulla. L’Italia ha vinto una battaglia, ma la guerra è lunga. Il provvedimento assunto dall’Ue rischia di essere la famosa toppa peggiore del male. Se si voleva evitare che i clienti dei supermercati scambiassero per carne ciò che carne non è, con questo provvedimento si è creata più confusione. 🔗 Leggi su Laverita.info

