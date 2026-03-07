Parma in emergenza Cuesta pensa a Cremaschi?

Il Parma si prepara alla sfida con la Fiorentina, in programma domani al Franchi, mentre la squadra si trova in condizioni di emergenza. L’allenatore spagnolo ha dichiarato che Carlos Cuesta non sarà sottoposto a cambiamenti o esperimenti, mantenendo la stessa formazione per la partita. La squadra arriva alla partita senza ulteriori dettagli sui possibili sostituti o aggiustamenti.

Il centrocampista statunitense potrebbe essere impiegato come esterno destro. Carlos: "Non faremo esperimenti". Si va verso la conferma della linea difensiva a tre? Il Parma è in emergenza ma Carlos Cuesta non farà esperimenti. Lo ha detto chiaramente l'allenatore spagnolo nella conferenza stampa di vigilia, alla sfida con la Fiorentina, in programma domani al Franchi. La salvezza passa anche da lì, ma per il tecnico spagnolo - con gli uomini contati - le scelte sono complicate per via del forfait annunciato di Sascha Britschgi (vittima di una forte contusione) e del ko dell'ultima ora di Adrian Bernabé. “Non sappiamo quando recupererà - ha spiegato Cuesta -. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma-Inter LE ULTIME | Cuesta pensa alla difesa a trePARMA - Se crei tanto contro una grande squadra e non segni, se poi ti abbassi e cerchi di ripartire in contropiede tenendo nella tua metà campo...

Leggi anche: Parma-Verona LE ULTIME | Strefezza e Pellegrino, Cuesta ci pensa

Aggiornamenti e notizie su Parma in emergenza Cuesta pensa a....

Temi più discussi: Parma Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cagliari, Pisacane: A Parma decisivo l'atteggiamento. Cuesta? Io e lui diamo identità precise; Juventus, indisponibili e squalificati per il prossimo match di Serie A Enilive: torna Vlahovic, out solo Holm; A Parma un Cagliari in piena emergenza: fuori Mazzitelli e Mina squalificato.

Fiorentina-Parma, le ultime dai campi: Vanoli col dubbio Kean. Emergenza in difesa per CuestaAlle prese con una contusione alla tibia, l'attaccante viola sarà valutato in extremis. Tra le fila gialloblù scelte obbligate per il reparto arretrato ... msn.com

Fiorentina-Parma, i viola in emergenza cercano la svolta: formazioni e tvFiorentina-Parma, 28a giornata Serie A: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. I viola cercano punti salvezza al Franchi. lifestyleblog.it

Domani alle 11 vieni al Tre Fontane a sostenere la nostra Primavera contro il Parma! Prenota subito il tuo biglietto asroma.com/it/biglietti/p… #ASRoma #Primavera1 x.com

All’Università di Parma, studentesse e studenti da tutta l’alleanza si incontrano per la prima EU GREEN European Alliance Student Conference Due giornate significative che rappresentano il momento in cui idee, esperienze e visioni si uniscono per costruir - facebook.com facebook