Parità di genere nei Comuni è ancora lontana | solo il 15% ha una sindaca

In Italia, solo il 15% dei sindaci nelle amministrazioni comunali è donna. Su un totale di 125 Comuni, questa percentuale evidenzia come la rappresentanza femminile nel ruolo di primo cittadino sia ancora molto limitata. I dati mostrano una presenza femminile ancora insufficiente rispetto al totale delle cariche di guida dei municipi italiani.

La presenza femminile nelle amministrazioni comunali italiane resta ancora lontana dalla parità. Su 125.910 amministratori locali attualmente in carica, le donne sono 44.402, pari al 35,3% del totale, mentre gli uomini sono 81.508 (64,7%). La percentuale scende al 15% per quanto riguarda i sindaci. È quanto emerge da un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali su dati del Ministero dell’Interno aggiornati al 3 febbraio 2026. Nonostante negli ultimi anni siano state introdotte diverse norme per favorire l’equilibrio di genere nella politica locale — dalla doppia preferenza di genere nelle elezioni comunali agli obblighi sulla composizione delle giunte — le donne continuano a rappresentare poco più di un terzo della classe politica municipale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sanremo, Zabatta (Avs): “Serve una direttrice artistica, la parità di genere è ancora lontana”La co-portavoce di Europa Verde chiede alla Rai un cambiamento: “Rappresentanza femminile nei ruoli decisionali e non solo sul palco” Mentre l’Italia...

8 Marzo 2026: 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genereL’8 marzo coincide quest’anno con un anniversario speciale: ottant’anni dal primo voto delle donne italiane.

Altri aggiornamenti su Parità di genere nei Comuni è ancora....

Temi più discussi: Parità di genere e sostenibilità: due obiettivi e una strategia; Uguaglianza di genere: l'azione dell'UE per i diritti delle donne | Tematiche | Parlamento europeo; Primo corso nazionale per educare alla parità di genere fin dall'infanzia. Candidature fino all'8 marzo; Verso l’8 marzo, Bruxelles presenta la Strategia per la Parità di genere 2026-2030.

Parità di genere, Onu: Serviranno ancora 286 anni per colmare il divario nei diritti legaliSe il ritmo dei progressi resterà quello attuale, saranno necessari ancora 286 anni per raggiungere la piena uguaglianza giuridica tra uomini e donne. orizzontescuola.it

L'Italia accorcia il gender gap ma la parità nei vertici è lontanaUna buona notizia e una cattiva. Per le giovani generazioni, la parità di genere sembra a portata di mano all’ingresso nel mondo del lavoro, ma il divario cresce strada facendo. Dall’analisi dell’Econ ... ansa.it

Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie. Gli uomini più adulti, al confronto, appaiono persino femministi. Che cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie. Gli uomini più adulti, al confronto, appaiono persino femministi. Che cosa sta succedendo x.com