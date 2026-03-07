Parisi bacchetta e smentisce Schlein | Sulle basi Usa la Costituzione non c’entra

Arturo Parisi, ex ministro della Difesa e tra i fondatori dell’Ulivo, interviene ancora una volta per contestare le affermazioni di Elly Schlein. Questa volta, con parole ferme, ha precisato che la Costituzione italiana non ha nulla a che vedere con le posizioni espresse dalla leader del Partito Democratico. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico attuale, senza riferimenti a altri protagonisti o motivazioni.

L’ex ministro della Difesa corregge la segretaria: «Siamo alle solite. Alla lettura dell’articolo 11 della Costituzione limitata alle prime cinque parole. Solo l’omissione delle altre cinquantaquattro parole di quella che è una frase unica può giustificare il “no alla guerra” del rumoroso e strumentale pacifismo da piazza, così come del sincero e silenzioso desiderio del cuore» A smentire, anche oggi, la linea di Elly Schlein, non è un avversario politico. È Arturo Parisi, uno dei padri fondatori dell’Ulivo, ex ministro della Difesa, protagonista di trent’anni di storia del centrosinistra italiano. Non esattamente un falco della destra atlantista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Parisi bacchetta (e smentisce) Schlein: “Sulle basi Usa la Costituzione non c’entra” Schlein: “No all’uso delle basi militari, sarebbe contro la Costituzione”Durante il dibattito alla Camera sul tema Iran, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha espresso una posizione netta contro l’eventuale... Iran, Schlein al governo: “Dovete dire di no già adesso all’utilizzo delle basi, sarebbe contro la Costituzione”“Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale.