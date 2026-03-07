Paris Fashion Week 2026 | il rossetto rosa opaco di Victoria Beckham e gli altri beauty look

Alla Villa lumière si è aperta la Paris Fashion Week 2026, evento che presenta le nuove collezioni AutunnoInverno 2026-27. Tra le tante passerelle, Victoria Beckham ha mostrato un rossetto rosa opaco come parte del suo look. Sono stati presentati anche altri beauty look, che hanno catturato l’attenzione dei presenti e dei media. La manifestazione prosegue con sfilate e presentazioni di diversi stilisti e brand.