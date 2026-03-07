Paris Fashion Week 2026 | il rossetto rosa opaco di Victoria Beckham e gli altri beauty look
Alla Villa lumière si è aperta la Paris Fashion Week 2026, evento che presenta le nuove collezioni AutunnoInverno 2026-27. Tra le tante passerelle, Victoria Beckham ha mostrato un rossetto rosa opaco come parte del suo look. Sono stati presentati anche altri beauty look, che hanno catturato l’attenzione dei presenti e dei media. La manifestazione prosegue con sfilate e presentazioni di diversi stilisti e brand.
Nella Villa lumière, la settimana della moda dedicata alle collezioni Autunnoinverno 2026-27 è cominciata. Qui vi raccontiamo tutti i make-up e le acconciature da tenere a mente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Paris Fashion Week 2026: le labbra rosse mat alla sfilata di Tom Ford e gli altri beauty lookNella Villa lumière, la settimana della moda dedicata alle collezioni Autunno/inverno 2026-27 è cominciata.
Paris Fashion Week 2026, Deva Cassel dai ricci naturali e gli altri beauty look delle star in front rowLa moda si posta a Parigi, dove si svolge l'ultima settimana del mese della fashion week.
