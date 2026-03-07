Pareggio in casa al Bottecchia per il Pordenone Fc | 1-1 con il Muggia

Il Pordenone Fc e il Muggia si sono affrontati al Bottecchia nella 27esima giornata di campionato di Eccellenza, terminando con un risultato di 1-1. La partita ha visto entrambe le squadre segnare un gol a testa, portando a un pareggio finale. Non ci sono state altre azioni o dettagli specifici riguardo agli altri eventi della partita.

Finisce con un pareggio la sfida tra Pordenone Fc e Muggia valida per la 27esima giornata di campionato di Eccellenza. Accade tutto nel primo tempo. A sbloccare il match sono i triestini che con il tiro di Cofone sorprendono il portiere neroverde Meneghetti. Il vantaggio del Muggia dura poco.