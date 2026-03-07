Paratie 1.600 domande complete Cosa aspetta la Regione a pagare?

In una regione colpita da alluvioni, oltre 1.600 persone hanno presentato pratiche complete per il rimborso delle spese sostenute per le paratie di protezione. Nonostante le domande siano state concluse, ancora nessun pagamento è stato effettuato dalla Regione. La situazione evidenzia un ritardo nelle procedure burocratiche che coinvolge numerosi cittadini in attesa di risposte.

Bando paratie post-alluvione: oltre 1.600 pratiche complete, ma ancora senza rimborso. A intervenire in merito è l’avvocato Martino Pioggia, presidente del Comitato Bassa Valle dell’Idice, che ha presentato una formale istanza di accesso agli atti alla Regione per conoscere lo stato delle liquidazioni, i criteri di pagamento, i dati relativi alle risorse del bando e le informazioni sugli eventuali interessi maturati sulle somme destinate alla misura. "Dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, la Regione ha attivato il bando per l’acquisto delle paratie e dei dispositivi di protezione delle abitazioni, finanziato con circa 13,8 milioni di euro, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a proteggere le proprie case da futuri eventi alluvionali – spiega il legale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Paratie, 1.600 domande complete. Cosa aspetta la Regione a pagare?" Sacchetti, bando online. Paratie, 4.700 domandeC’è tempo fino al 31 gennaio per fare domanda per l’assegnazione di sacchetti autoespandenti a Forlì. Alluvione, quasi 5mila le domande ammesse al finanziamento sul bando paratieLa sottosegretaria Rontini: “Un'ampia partecipazione che dimostra l’utilità di questo strumento, pensato assieme ai Comitati. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Una selezione di notizie su Paratie 1 600 domande complete Cosa.... Post alluvione, bando paratie: più di una domanda su due di quelle ammesse non è ancora stata rendicontataOltre una domanda su due, di quelle ammesse al finanziamento per il bando paratie, deve ancora avere vedere completato il rendiconto dei giustificativi di spesa. Per questa ragione, con l’obiettivo di ... sassuolo2000.it Installazione di paratie, 1.728 domandeSono 1.728 (a fronte delle 5.957 complessive) le domande presentate dalle famiglie della provincia di Forlì-Cesena per il bando regionale... Sono 1.728 (a fronte delle 5.957 complessive) le domande ... ilrestodelcarlino.it