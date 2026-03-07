Paralimpiadi | Pace e cambiamento Il messaggio dei Giochi nonostante le diserzioni

dal nostro inviato VERONA - Change starts with sport, il cambiamento inizia con lo sport, recita la scritta che in serata illumina l’Arena di Verona, mentre i volontari danno vita al logo delle Paralimpiadi: gli Agitos, virgole, o gocce, rosse, blu, verdi. Ma dov’è il cambiamento se si Gioca mentre poco distante si combatte, se della tregua olimpica i potenti si sono fatti un baffo, anzi, hanno aperto nuovi conflitti. Dov’è il cambiamento se l’unico atleta iraniano previsto, il due volte paralimpico Aboulfazl Khatibi Mianaei, ha dovuto rinunciare perché non è in grado di viaggiare in sicurezza. E infatti in Arena, dove i controlli sono aumentati, si temono contestazioni quando arrivano le delegazioni in rigido ordine alfabetico, dalla A di Andorra alla U di United States. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Brecciarola, nonostante la pioggia si accende il presepe vivente di suor Vera: "Un messaggio di pace" [FOTO]La sacra rappresentazione, curata dalla Fondazione Figlie dell'amore di Gesù e Maria, ha illuminato la collina del Bivio Brecciarola attirando come...

Mattarella consegna il tricolore ad atleti Milano-Cortina: Giochi saranno messaggio di pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Saranno una vetrina per l'Italia, che sarà al centro del mondo, ma non solo.

