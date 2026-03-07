Le Paralimpiadi di Milano-Cortina sono ufficialmente iniziate oggi, 7 marzo, con la conquista delle prime medaglie italiane. Chiara Mazzel ha ottenuto un argento nella discesa per ipovedenti AS2, mentre Giacomo Bertagnolli si è aggiudicato un bronzo nella libera per ipovedenti AS3. Le competizioni si sono svolte in diverse discipline, attirando l’attenzione degli appassionati di sport paralimpici.

CORTINA – Si sono aperte oggi, 7 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Ed ecco le prime medaglie azzurre ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo per Giacomo Bertagnolli nella libera ipovedenti AS3. Curling, sconfitta per l’Italia: nel Doppio Misto, gli azzurri Orietta Bertò e Paolo Ioriatti hanno terminato la partita con una sconfitta di 9-4 contro la Lettonia. Ieri sera, venerdì 6 marzo, la cerimonia di apertura con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Verona. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, oltre ai ministri Salvini, Abodi e Locatelli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Paralimpiadi Milano-Cortina: prime medaglie azzurre. Mazzel argento nella discesa ipovedenti

Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l'Italia, oggi sabato 7 marzo.

Paralimpiadi 2026, prime medaglie azzurre: argento per Mazzel, bronzo per BertagnolliL’azzurra conquista l’argento nella discesa ipovedenti a Cortina, mentre Bertagnolli porta a casa il bronzo: doppio podio per l’Italia nella prima...

Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Milano Cortina prime....

Temi più discussi: Paralimpiadi Milano-Cortina, oggi le prime gare: dallo sci al wheelchair curling, la guida alle sei…; Tutte le sedi di gara dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026; Paralimpiadi Milano Cortina, l'Arena di Verona si accende; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi: prime medaglie per l'Italia, Mazzel argento e bronzo BertagnolliL'azzurra è arrivata seconda nella discesa ipovedenti AS2 guidata da Nicola Cotti Cottini. Terzo tempo per l'azzurro guidato da Andrea Ravelli nella discesa libera maschile ipovedenti AS3 (ANSA) ... ansa.it

Chiara Mazzel d'argento, chi è la prima medagliata italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: «Lo sport ha rappresentato l’inizio della mia seconda vita»L'azzurra con la guida Nicola Cotti Cottini è arrivata seconda dietro l'austriaca Veronika Aigner nella discesa ipovedenti AS2 a Cortina. Per lei è prima medaglia olimpica in carriera dopo tre ori e d ... vanityfair.it

Inclusione, autonomia e sport alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Il progetto Turismo sociale e inclusivo nel Veneto arriva a Cortina con un’esperienza concreta: 24 giovani coinvolti nel Villaggio Olimpico in attività di collaborazione e autonomia abitativ - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, apertura all’Arena di Verona: Mattarella dà il via tra assenze e tensioni politiche x.com