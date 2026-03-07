Paralimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 entrano nel vivo delle competizioni con varie gare in programma. Dopo la cerimonia di apertura all’Arena di Verona, che ha dato il via ufficiale ai Giochi, si svolgono numerosi appuntamenti sportivi nelle diverse discipline. La giornata prevede diverse gare e incontri, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a scendere in pista.

Sci alpino, biathlon, snowboard e para ice hockey inaugurano il programma agonistico: gli Azzurri cercano subito il podio I Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 entrano finalmente nella fase agonistica. Dopo l’emozionante cerimonia d’apertura all’Arena di Verona, primo sito UNESCO a ospitare un evento inaugurale paralimpico, sabato 7 marzo segna l’inizio delle competizioni e l’assegnazione delle prime medaglie.Il programma della giornata è intenso e distribuito lungo tutto l’arco della giornata, dalle prime gare del mattino fino agli incontri serali. In pista e sul ghiaccio si alternano sci alpino paralimpico, para biathlon, snowboard cross, curling in carrozzina e para ice hockey. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

