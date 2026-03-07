Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 il calendario | le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming

Dal 7 marzo, le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vedranno 6 sport competere per conquistare 79 medaglie tra oro, argento e bronzo. La cerimonia di apertura si è svolta il 6 marzo, e da quel momento le competizioni sono iniziate ufficialmente. Le gare si svolgeranno durante tutto il mese, con eventi trasmessi in diretta streaming e in TV.

In palio ci sono 79 medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Protagonisti 6 sport. Dopo la cerimonia inaugurale del 6 marzo, sabato 7 marzo cominciano le gare delle Paralimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026. Tantissimi gli azzurri da seguire: abbiamo una squadra con 42 atleti e 4 guide, tra cui 5 donne e 13 esordienti. In totale partecipano 665 atleti, in rappresentanza di circa 50 Paesi. Da programma sono previsti 6 sport Paralimpici: Sci alpino, Biathlon, Sci di fondo, Ice Hockey, Snowboard, Wheelchair Curling. La prima medaglia si assegna con la discesa libera nello sci alpino, prevista per il 7 mattina, mentre il programma paralimpico si chiuderà domenica 15 marzo con le finali di Para-Ice Hockey. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atleti italiani alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti ai Giochi InvernaliEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: saranno 43, suddivisi tra 38 uomini e 5 donne ... vogue.it

Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: Bebe Vio ha acceso la fiamma, che la festa di sport abbia inizio!Nella serata di venerdì 6 marzoo, alle 20 all'Arena di Verona prende il via la Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, apertura all’Arena di Verona: Mattarella dà il via tra assenze e tensioni politiche x.com

"Dichiaro aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026". Con queste parole, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, accompagnato dal boato e da una pioggia di appla - facebook.com facebook