Paralimpiadi invernali cerimonia inaugurale a Verona

Da gbt-magazine.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Paralimpiadi invernali sono state inaugurate all’Arena di Verona, un sito UNESCO che ha ospitato la cerimonia di apertura della 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali. L’evento si è svolto nel cuore della città, a cinquant’anni dalla prima edizione di questa competizione. La manifestazione ha visto protagonisti atleti, organizzatori e pubblico presente per celebrare l’inizio della manifestazione.

Le Paralimpiadi hanno preso il via all’Arena di Verona. Nel magico sito UNESCO è andata in scena la cerimonia di apertura della 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali, 50 anni dopo la prima rassegna. Ad accendere i focolari Francesca Porcellato e Gianmaria Del Maistro. Domenica 15 marzo la cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo. Così scrive “Gazzetta dello Sport”: “Un evento curato in ogni minimo dettaglio: musiche, giochi di luce, coreografie che hanno avuto un significato ben preciso: far riflettere sul concetto di limite. I limiti esistono per essere abbattuti ed è per questo che il movimento paralimpico è in costante crescita. Per la prima volta in assoluto, l’inaugurazione è avvenuta in un sito patrimonio mondiale dell’Unesco, un evento mondiale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

