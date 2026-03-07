paralimpiadi invernali cerimonia inaugurale a verona

Le Paralimpiadi invernali sono state inaugurate all’Arena di Verona, un sito UNESCO che ha ospitato la cerimonia di apertura della 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali. L’evento si è svolto nel cuore della città, a cinquant’anni dalla prima edizione di questa competizione. La manifestazione ha visto protagonisti atleti, organizzatori e pubblico presente per celebrare l’inizio della manifestazione.

Le Paralimpiadi hanno preso il via all’Arena di Verona. Nel magico sito UNESCO è andata in scena la cerimonia di apertura della 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali, 50 anni dopo la prima rassegna. Ad accendere i focolari Francesca Porcellato e Gianmaria Del Maistro. Domenica 15 marzo la cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo. Così scrive “Gazzetta dello Sport”: “Un evento curato in ogni minimo dettaglio: musiche, giochi di luce, coreografie che hanno avuto un significato ben preciso: far riflettere sul concetto di limite. I limiti esistono per essere abbattuti ed è per questo che il movimento paralimpico è in costante crescita. Per la prima volta in assoluto, l’inaugurazione è avvenuta in un sito patrimonio mondiale dell’Unesco, un evento mondiale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

