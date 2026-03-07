Paralimpiadi invernali al via | Tutti a tifare il nostro Federico

Con l'apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la comunità di Mandello del Lario si raccoglie in sostegno di Federico Pelizzari, il giovane atleta che oggi si presenta sulle piste da sci. La sua partecipazione segna l'inizio della sfida per i giochi, con tifosi pronti a incoraggiarlo in questa avventura.

Con l'inizio ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’intera comunità di Mandello del Lario si stringe attorno a Federico Pelizzari, il giovane campione che da oggi sarà impegnato sulle piste da sci. E insieme a Mandello anche tutto il territorio lecchese si unirà nel tifo in occasione del grande evento sportivo internazionale. “Federico non è solo un atleta di straordinario talento e disciplina, ma un ragazzo che ha sempre mantenuto un legame profondo e sincero con le sue radici mandellesi - commenta l’assessore allo Sport Sergio Gatti - La sua partecipazione a questa competizione rappresenta il coronamento di anni di sacrifici, determinazione e una passione instancabile che lo rende un esempio per tutti i nostri giovani. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Le Paralimpiadi invernali . Sfilano tutti i campioniMOZAMBANO Lo sport come strumento di rinascita e inclusione, capace di restituire la voglia di essere a chi ha una disabilità: di nascita oppure...

Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano CortinaSono sei, a loro volta divisi in specialità e con regole piuttosto simili a quelli delle Olimpiadi; ma questa volta bisogna tenere conto delle...

Paralimpiadi al via, Mattarella e Meloni in tribuna per la cerimonia inauguraleIl capo dello Stato ha assistito alla cerimonia, accanto a lui il presidente del Comitato Paralimpico internazionale, Andrew Parsons ... corrieredellosport.it

Al via le Paralimpiadi invernali 2026 all’Arena di VeronaSono ufficialmente iniziate all’Arena di Verona le XIV Paralimpiadi invernali, dopo la conclusione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia di ... thesocialpost.it

Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Bracieri accesi a Milano e Cortina: il Presidente Mattarella dichiara aperte le Paralimpiadi invernali. All'arena di Verona la cerimonia inaugurale e la festa degli atleti di tutto il mondo #Paralympics - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. FOTO #SkySport x.com