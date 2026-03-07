Paralimpiadi Bertagnolli bronzo nella libera ipovedenti

Durante le Paralimpiadi, Giacomo Bertagnolli, atleta italiano di Cavalese, e la sua guida Andrea Ravelli hanno ottenuto una medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti ipovedenti. La gara si è conclusa con il loro arrivo in un tempo di 1 minuto e 21 secondi. Questa è la seconda medaglia conquistata dall’Italia in questa disciplina ai Giochi estivi.

“Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Roma, 7 mar. (askanews) – Dopo Chiara Mazzel, Giacomo Bertagnolli: l’azzurro (AS3) di Cavalese, assieme alla sua guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera visually impaired chiudendo la gara in 1.18.64, a 2"56 dall’austriaco Johannes Aigner (AS2), oro, e a 31 centesimi dal canadese Kalle Ericsson (AS2), argento. Per Bertagnolli è tris, visto che era riuscito ad andare a medaglia già nei Giochi Olimpici 2018 e 2022. Ma non è finita qui la sua Paralimpiade, con quattro gare ancora da disputare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l'Italia, oggi sabato 7 marzo. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Bertagnolli bronzo nella.... Temi più discussi: Paralimpiadi Milano-Cortina: di Bertagnolli la seconda medaglia azzurra; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, gli azzurri in gara e le speranze di medaglia; Aperte le Paralimpiadi invernali all’insegna dell’inclusione; Paralimpiadi, il campione Bertagnolli: Sciare è libertà, voglio divertirmi e punto al massimo, fare…. Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa VI alle Paralimpiadi invernaliNella prima giornata delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina l’atteso sciatore italiano Giacomo Bertagnolli ha vinto il bronzo nella discesa libera maschile dello sci alpino per la categoria vi ... ilpost.it Giacomo Bertagnolli bronzo nella discesa libera ipovedentiL'atleta fiemmese, assieme alla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la sua nona medaglia paralimpica in tre edizioni ... rainews.it Ecco la classifica live delle medaglie delle Paralimpiadi 2026 - facebook.com facebook La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, il magone della guerra e il peso politico delle assenze x.com