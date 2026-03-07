Paralimpiadi 2026 oggi le prime medaglie | gli azzurri in gara

Oggi sono iniziate le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, con numerose competizioni in programma. Gli atleti italiani sono scesi in pista in diverse discipline, sperando di conquistare le prime medaglie della manifestazione. La giornata vede coinvolti numerosi partecipanti italiani impegnati in gare di sci e snowboard. Le competizioni sono state ufficialmente aperte e le prime premiazioni si sono svolte nel corso della giornata.

Prendono ufficialmente il via oggi, sabato 7 marzo, le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la spettacolare cerimonia di apertura andata in scena all'Arena di Verona, è già tempo di competizioni e delle prime medaglie in palio. La giornata inaugurale assegnerà 12 titoli paralimpici, con grande attenzione soprattutto alle gare di sci alpino – protagoniste le discese – e alle sprint del biathlon. Numerosi anche gli atleti italiani impegnati nelle varie discipline, dallo snowboard al curling su sedia a rotelle fino all'hockey su ghiaccio paralimpico. Diversi gli azzurri che scenderanno in pista o sul ghiaccio nella prima giornata di gare.