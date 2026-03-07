Paragon il nome in codice di chi ha spiato i telefoni di Cancellato e Casarini è anderdog

È stato identificato come “anderdog” il nome in codice dell’agente utilizzato nello spyware Paragon, che operava all’interno dei telefoni di Cancellato e Casarini. Il programma, collegato a questo nome, è stato scoperto mentre spiava i dispositivi compromessi, facendo parte di un sistema più ampio di sorveglianza. La scoperta è stata resa nota attraverso le indagini in corso.

Si chiama «anderdog», scritto con la “a” alla romana, il nome dell’ agent – il programma che opera all’interno di un telefono compromesso – collegato allo spyware Paragon. Il dettaglio emerge nella perizia depositata alla procura di Roma sul caso che riguarda il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, il cui smartphone sarebbe stato spiato illegalmente. Il software in questione, Paragon, risulta utilizzabile soltanto dalle autorità statali e, secondo quanto ricostruito dagli esperti, sarebbe stato impiegato anche per infiltrare i telefoni degli attivisti di Mediterranea Luca Casarini e Giuseppe (Beppe) Caccia. Il riferimento al nome «anderdog», fa notare Repubblica, richiama alla mente la definizione di underdog usata dalla premier Giorgia Meloni all’inizio del suo mandato a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Tre attacchi in due ore: così nella notte del 14 dicembre Paragon ha violato i telefoni di Cancellato, Caccia e Casarini Leggi anche: Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini, per l’Aisi “dipende dal malfunzionamento di Paragon” Una raccolta di contenuti su Paragon il nome in codice di chi ha.... Temi più discussi: Caso Paragon, i tecnici: Il nome in codice di chi ha spiato è anderdog; Nome in codice anderdog: così spiavano attivisti e giornalisti; Paragon, Cancellato spiato insieme a Mediterranea; Spionaggio informatico, la svolta. Nome in codice anderdog: così spiavano attivisti e giornalistiLa perizia del tribunale sul caso Paragon: è questo il programma utilizzato per infiltrare il cellulare di Casarini ... repubblica.it Caso Paragon, i tecnici: «Il nome in codice di chi ha spiato è anderdog»«Le stringhe suggeriscono che l’agent si potrebbe chiamare anderdog», si legge nella consulenza tecnica depositata nei giorni scorsi sulla vicenda dello spionaggio contro attivisti e giornalisti. I de ... editorialedomani.it Caso Paragon, i tecnici: «Il nome in codice di chi ha spiato è anderdog» x.com I sondaggi del referendum che premiano il No, la crescita di Vannacci, il muro di Mattarella sulla nuova legge elettorale. E ora la guerra in Iran, la crisi economica e pure il caso Paragon: per Meloni è in arrivo la tempesta perfetta A cura del direttore di Fanpag - facebook.com facebook