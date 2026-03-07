Paragon ecco la perizia dei consulenti dei pm sui telefoni di Cancellato&Co | Schema comune a tutti i target

I consulenti dei pubblici ministeri hanno analizzato i telefoni di Cancellato&Co. e hanno riscontrato un schema comune in tutti i dispositivi. Per l’attivista Luca Casarini, invece, è stata accertata con ragionevole certezza la presenza di un malware, chiamato Graphite, sviluppato dalla società israeliana Paragon. La perizia evidenzia quindi elementi di compromissione dei telefoni coinvolti nel procedimento.

di Vincenzo Bisbiglia e Valeria Pacelli Per l’attivista Luca Casarini “si è rilevata evidenza, con ragionevole certezza, di una compromissione tramite malware” del software spia Graphite prodotto dalla società israeliana Paragon. Per l’armatore della nave Mediterranea, Giuseppe Caccia, sono stati rilevati “forti indizi di compromissione”. Per il direttore di Fanpage F rancesco Cancellato esiste una “possibile compromissione del dispositivo”, “non è però allo stato possibile affermare” se le tracce informatiche rilevate siano dovute “alla procedura di estrazione della copia forense oppure all’attività di un eventuale malware”. Per tutti e tre però vi è uno “schema comune a tutti i target” caratterizzato “dalla cancellazione di un numero simile ed insolitamente alto di messaggi nella notte fra il 1312 e il 1412” del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

