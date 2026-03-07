Pandev | Segreto del Triplete? Ognuno faceva quello che voleva carbonara prima…

Goran Pandev, protagonista del Triplete del 2010 con l'Inter, ha recentemente condiviso un aneddoto sul clima di quell’epoca, affermando che ognuno agiva come voleva e citando la carbonara come esempio. Le sue parole riflettono un ricordo vivace e informale di quegli anni, senza entrare in dettagli o motivazioni. Pandev è noto per aver contribuito con il suo ruolo a quella stagione memorabile del club.

Pandev. Il ricordo dell’ Inter è ancora vivissimo nella memoria di Goran Pandev, uno degli eroi del Triplete del 2010. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante ha raccontato emozioni e retroscena legati alla sua esperienza nerazzurra, a partire dal momento in cui finalmente riuscì a sbarcare a Milano dopo anni di attesa. Il macedone ha spiegato quanto fosse forte il suo legame con il club già da giovane: “ C’erano Ronaldo e Vieri, ti dicevano come passargli il pallone. A San Siro, in tribuna, pensavo che avrei dovuto giocare lì “, ha raccontato. Pandev: l’arrivo con Mourinho e la cavalcata verso il Triplete. La svolta arrivò nel gennaio 2010, quando José Mourinho decise di puntare subito su di lui nonostante un lungo periodo senza partite ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Pandev: "Lotito mi mobbizzava, ma tornando indietro non lo insulterei. Il segreto del triplete? La carbonara"Sulla torre più alta del forte di Strumica sventola fiera una bandiera con le iniziali dell’eroe del posto: “GP19”.

