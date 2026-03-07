Pancaro | Milan fai come me Rimonta possibile io ci credo

Un ex calciatore ha invitato il Milan a credere nella possibilità di una rimonta, citando la sua esperienza del 2000 con la Lazio, che recuperò nove punti alla Juventus per conquistare lo scudetto. Ha sottolineato come la mentalità di Eriksson abbia giocato un ruolo chiave in quella vittoria. L’ex giocatore ha espresso fiducia nel potenziale di una rimonta, invitando la squadra a mantenere la speranza.

Sono passati ventisei anni, ma la forza di quei ricordi è ancora molto potente. Una forza amplificata dalle modalità con cui la Lazio nel 2000 vinse quello scudetto: strappandolo dalla maglia della Juve - dove a un certo punto pareva essersi virtualmente posato - a forza di punti rosicchiati partita dopo partita. All'epoca i biancocelesti si ritrovarono a -9 dalla vetta alla 26esima giornata, il Milan ora è a -10 alla 27esima e Pippo Pancaro, che vinse quel tricolore clamoroso nella capitale, si augura di vedere il Milan riuscire nella stessa impresa. Che ricordi ha di quella incredibile cavalcata? "Difficile dire se ci sono... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

