Pallanuoto Savona pareggia a Marsiglia e saluta l’Euro Cup

La squadra di pallanuoto di Savona ha pareggiato contro una formazione di Marsiglia, concludendo così la sua partecipazione all’Euro Cup 2025-2026. Con questa partita, l’Italia non avrà più nessun club in gara nella competizione europea di quest’anno. La sfida si è disputata in trasferta e ha determinato la fine del percorso per la squadra italiana.

L’Italia resta senza rappresentanti nell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto: esce di scena negli ottavi di finale, infatti, la Rari Nantes Savona, che dopo aver perso per 11-12 in casa all’andata contro il Marsiglia, questa sera pareggia per 13-13 in Francia e lascia strada ai transalpini, che approdano ai quarti di finale. Nel primo quarto c’è un continuo botta e risposta tra le due squadre, ma i francesi hanno la meglio e chiudono con il minimo scarto, in vantaggio per 3-2, mentre nel secondo periodo i transalpini scappano sul +5, portandosi prima sul 7-2 e poi sull’8-3, ma i liguri reagiscono e tornano a -1 sul 7-8 a metà gara. Nella terza frazione il Savona trova il pareggio, ma poi arriva un altro parziale di 4-0 dei francesi, col Marsiglia che allunga sul 12-8, prima del 9-12 dei liguri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Savona pareggia a Marsiglia e saluta l’Euro Cup Pallanuoto, Savona conquista il primo posto nel girone di Euro Cup. Trieste saluta con una vittoriaNel Girone B il Trieste, già eliminato, si congeda dalla competizione con un successo esterno di misura: i giuliani sono corsari contro i romeni... Leggi anche: Pallanuoto, Euro Cup 2026: RN Savona sconfitta di misura dal Marsiglia nell’andata degli ottavi di finale Tutti gli aggiornamenti su Pallanuoto Savona pareggia a Marsiglia.... Temi più discussi: Euro Cup, la Rari Nantes Savona tiene testa al Marsiglia: i francesi si impongono col minimo scarto (11-12); Pallanuoto, Euro Cup 2026: RN Savona sconfitta di misura dal Marsiglia nell’andata degli ottavi di finale; PALLANUOTO: CALOTTINA TRICOLORE: TUTTO CIO’ CHE FA WATERPOLO; Pallanuoto femminile, Cosenza vince in Conference Cup. Brizz beffata ai rigori, Bogliasco battuta di misura. Pallanuoto, A1 Maschile: la Rari Nantes Savona domina l’anticipo con l’Olympic RomaIl ritorno degli ottavi di finale di Euro Cup e la Final Six di Coppa Italia femminile condizionano, pur se parzialmente, il programma della diciottesima ... oasport.it Pallanuoto. Len Euro Cup, non basta una grande Rari Nantes Savona: alla Zanelli il Marsiglia passa 12-11Sconfitta di misura per i biancorossi al termine di una sfida intensa e combattuta, segnata anche da decisioni arbitrali discusse ... svsport.it #ECF | Paolo Zizza dopo il sorteggio dei quarti di finale di Euro Cup femminile. "L'Ethnikos possiede diverse giocatrici di spessore internazionale. Avversario che va studiato nei minimi dettagli". https://bit.ly/ECF_news_2-3-2026 - facebook.com facebook