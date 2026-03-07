Dopo l’estate partirà la seconda fase dei lavori a Palazzo Sanità, dove l’Asst sta portando avanti un intervento di riqualificazione. L’obiettivo è trasformare l’edificio in una Casa di Comunità a partire dal 2024. La ristrutturazione riguarda la riqualificazione degli spazi per adattarli alle nuove esigenze sanitarie. I lavori proseguiranno nel rispetto dei tempi previsti.

Partirà dopo l’estate la seconda tranche dei lavori a Palazzo Sanità, dove dal 2024 è in corso la riqualificazione per riconvertirlo nella Casa di Comunità. Il progetto prevede la ristrutturazione degli oltre 3mila metri quadri dell’ex Inam, sostenuto con fondi Pnrr, di Regione e Comune: un investimento significativo che ha riguardato il restyling interno e l’efficientamento energetico. I lavori degli spazi interni, iniziati nell’estate 2024, per la parte che riguarda Asst Rhodense sono conclusi e sono costati 3,5 milioni. Manca ora la parte comunale, che sarà avviata presumibilmente dopo agosto. "La nostra idea è quella di riuscire a inserire rispetto a quanto già previsto, anche l’intervento su facciate e serramenti, che al momento non rientrano nel programma già finanziato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Sanità. Asst conclude “il suo” restyling

Noemi conclude il tour al Palazzo dello Sport di RomaNoemi è pronta a chiudere il suo viaggio live del 2025 con il concerto–evento al Palazzo dello Sport di Roma.

Leggi anche: Marco Mengoni conclude il suo anno meraviglioso a Madrid

Altri aggiornamenti su Palazzo Sanità.

Argomenti discussi: Palazzo Sanità. Asst conclude il suo restyling; Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 25 febbraio.

Cosenza, Palazzo Arnone gremito per Pensare la sanità: confronto serrato sul futuro del SSNIn un Palazzo Arnone ricolmo di pubblico, la Fondazione Premio Sila ha ospitato un confronto ad altissimo livello tra il vicepresidente della Consulta Luca Antonini, il governatore Roberto Occhiuto e ... cosenzapost.it