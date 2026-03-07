Pala Colle dell’Ara Ulrico De Cesare altri 40mila euro per completare gli interventi

La giunta comunale di Chieti ha approvato uno stanziamento di 40mila euro per il Pala Colle dell’Ara “Ulrico De Cesare”. Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai fondi già disponibili e sarà utilizzato per completare alcuni interventi di miglioramento e messa a norma dell’impianto. L’obiettivo è garantire il pieno funzionamento del palazzetto sportivo.

La giunta stanzia nuove risorse per completare i lavori: previsti interventi sulle tubazioni per ripristinare l’acqua calda negli spogliatoi uovi fondi per il Pala Colle dell’Ara “Ulrico De Cesare” di Chieti. La giunta comunale ha approvato lo stanziamento di ulteriori 40mila euro destinati a completare alcuni interventi necessari al pieno funzionamento dell’impianto sportivo. Il provvedimento rientra nel percorso di riqualificazione della struttura, considerata tra le più importanti per l’attività sportiva cittadina. L’assessore ricorda anche gli interventi già realizzati negli ultimi anni. «Dopo il grande intervento di efficientamento... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Il Palazzetto di Colle dell’Ara diventa "Pala Ulrico De Cesare": cerimonia di intitolazione a ChietiIl Palazzetto di Colle dell’Ara da oggi porta il nome dell’ingegner Ulrico De Cesare. Leggi anche: Colle dell’Ara, Riccardo (Chieti Viva): "Palazzetto in stato inaccettabile, serve un intervento immediato" Approfondimenti e contenuti su Pala Colle. Discussioni sull' argomento Virtus Chieti pronta a fare il saggio a Pescara: scontro sul Palatricalle; Virtus Chieti pronta a fare il saggio a Pescara: scontro sul Palatricalle. Affidata gestione triennale Palasport Colle dell'Ara a ChietiAggiudicata la gestione triennale del Palasport Colle dell'Ara, una delle strutture di riferimento per l'attività sportiva a Chieti, che sarà affidato al Magic basket Chieti in associazione temporanea ... ansa.it Chieti: il Palasport Colle dell’Ara affidato al Magic BasketAggiudicato in gestione triennale il Palasport Colle dell’Ara: sarà affidato al Magic Basket Chieti, in associazione temporanea di imprese con il Città di Chieti L’affidamento è stato comunicato ... rete8.it Il giornalista è deceduto al palazzetto dello sport di Gioia del Colle, mentre mangiava con i colleghi e i giocatori. Commozione tra conoscenti e colleghi: ''Ricorderemo la tua passione, il tuo impegno e la tua professionalità'' - facebook.com facebook