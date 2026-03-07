Pago colpito da due gravi lutti in famiglia in poche settimane | Un colpo al cuore

Pago, il cantante noto come Pacifico Settembre, ha annunciato la perdita di un membro della sua famiglia in due settimane. La notizia è arrivata mentre il musicista si trovava ad affrontare un momento di grande dolore. Pago è legato sentimentalmente a Serena Enardu, ma in questo periodo si trova a vivere una doppia perdita che lo ha colpito profondamente.

Momento di grande dolore per Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. Il cantante, legato sentimentalmente da anni a Serena Enardu, ha annunciato nelle scorse ore la scomparsa di uno dei pilastri della sua famiglia. Un lutto che arriva a distanza di poche settimane da un’altra perdita importante e che ha spinto l’artista a condividere sui social una lunga e intensa lettera rivolta a Gesù. Due colpi durissimi arrivati a poca distanza l’uno dall’altro, che hanno lasciato un segno profondo nel musicista. Per esprimere il suo dolore, Pago ha scelto di pubblicare su Instagram una lettera carica di emozione. Leggi anche: “È morto”. Lutto per il campione della Serie A, una perdita dolorosa: “Il male l’ha portato via” Pago, doppio lutto in famiglia: “Ennesimo colpo al cuore”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Pago colpito da due gravi lutti, la straziante lettera del cantante a GesùIl cantante Pago, compagno di Serena Enardu, ha scritto una lettera a Gesù dopo aver subito un grave lutto familiare ... gossipetv.com

«Caro Gesù, un mese fa ti sei portato via la nostra più cara zia, Filomena, ora, come se non bastasse e come niente fosse, improvvisamente, così dopo poco tempo ti prendi anche il pilastro della famiglia Settembre, Zio Salvatore». Così Pago, nome d’arte di P - facebook.com facebook