Pagelle Juve Pisa | bentornato Yildiz male David

Nella partita tra Juventus e Pisa, valida per la 28ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Yildiz è stato accolto con un ritorno in campo positivo, mentre il rendimento di David è stato valutato come insufficiente. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei singoli sul campo dell’Allianz Stadium, con giudizi specifici per ciascun giocatore.

Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firma Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio del ds Ricken Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Diretta gol Serie A: Juventus Pisa 4-0, che regalo di compleanno per Spalletti! Palladino dopo Atalanta Udinese: «Volevo ringraziare i ragazzi, sul 2-0 potevano crollare. Vi spiego il motivo delle mie proteste con l’arbitro» Corrado pre... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Juve Pisa: bentornato Yildiz, male David Pagelle Juve Pisa: Yildiz is back (sotto porta), Boga dà la scossa vincente. Bocciato David VOTICalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTICalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Juve Pisa. Argomenti discussi: Capolavoro di Odgaard: il Bologna espugna Pisa al 90’ | Analisi e pagelle. Le pagelle di Juventus-Pisa 4-0: quanto brilla Yildiz (7,5). Spalletti a -6 dal NapoliTre punti per la risalita. La Juventus vuole il quarto posto e la vittoria contro il Pisa per 3-0 serve proprio per ripartire dopo un periodo no. Il primo tempo un po' soporifero lascia ... ilmattino.it Pagelle di Juventus-Pisa 4-0: esce David e i bianconeri dilagano. In gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e BogaSerie A, Juventus-Pisa 4-0 i top e flop del match: male David, fischiato dai suoi tifosi. Nel secondo tempo i bianconeri si svegliano e vanno a segno con Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. sport.virgilio.it